ЗСУ вдарили по двох російських командних пунктах у Херсонській області

Збройні сили України завдали ударів по двох ворожих пунктах командування та складу з боєприпасами у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

За добу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогові, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, спрямованих ворогом на наші позиції.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, у тому числі щодо поразки двох пунктів управління у Бериславі та Новій Каховці, трьох вогнищ ворожих сил та техніки у Херсонському та Каховському районах.

Спроби ворога з настанням темряви направити колону військової техніки Каховським мостом зупинено контрольною вогневою поразкою, зазначають в ОК.

Втрати ворога Півдні протягом дня склали:

18 військових,

3 великокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С",

2 танки,

2 одиниці іншої автобронетехніки,

Підтверджено результативну поразку напередодні понтонної переправи у районі Львового.

Корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі поповнилося до 14 одиниць. Відтепер на бойовому чергуванні 3 надводні та 1 підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 "Калібрів".

Нагадаємо, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який використали росіяни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.