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ЗСУ вдарили по двох російських командних пунктах у Херсонській області

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Херсонська область, П'ятниця 23 вересня 2022 04:44
ЗСУ вдарили по двох російських командних пунктах у Херсонській області Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України завдали ударів по двох ворожих пунктах командування та складу з боєприпасами у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

За добу авіація ЗСУ завдала 13 ударів по ворогові, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, спрямованих ворогом на наші позиції.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, у тому числі щодо поразки двох пунктів управління у Бериславі та Новій Каховці, трьох вогнищ ворожих сил та техніки у Херсонському та Каховському районах.

Спроби ворога з настанням темряви направити колону військової техніки Каховським мостом зупинено контрольною вогневою поразкою, зазначають в ОК.

Втрати ворога Півдні протягом дня склали:

  • 18 військових,
  • 3 великокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С",
  • 2 танки,
  • 2 одиниці іншої автобронетехніки,
  • Підтверджено результативну поразку напередодні понтонної переправи у районі Львового.

Корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі поповнилося до 14 одиниць. Відтепер на бойовому чергуванні 3 надводні та 1 підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 "Калібрів".

Нагадаємо, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який використали росіяни.

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