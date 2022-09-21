ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів

Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 21 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на півдні вразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро.
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