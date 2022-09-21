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ЗСУ на півдні уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро: знищено понад 200 росіян

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Середа 21 вересня 2022 03:35
ЗСУ на півдні уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро: знищено понад 200 росіян Фото: ЗСУ на півдні знищили ворожу колону техніки (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Протягом 20 вересня ЗСУ знищили понад 200 солдатів та десятки одиниць військової техніки противника.

Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Наші авіатори відпрацювали 7 ударів по ворогу. В небі над Чарівним знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки - збито 2 "Орлани-10", - зазначили українські воїни.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по:

  • пункту управління російським військом у Бериславському районі;
  • осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки;
  • Дар'ївському мосту;
  • понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту та уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

В ОК "Південь" вказали, що внаслідок дій ЗСУ армія РФ втратила:

  • 213 солдатів;
  • 7 танків;
  • 24 одиниці авто-бронетехніки;
  • 4 гаубиці, зокрема самохідних "Мста-С" і звичайних "Мста-Б";
  • 2 самохідні гаубиці "Акація";
  • 4 самохідних артустановки.

Окрім цього, підтверджено ураження складу з боєприпасами у Благодатному та пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною.

Він наголосив, що наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

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