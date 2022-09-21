ВСУ ликвидировали более 55 тысяч российских оккупантов

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 55 110 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 21 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр.
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