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ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів за добу, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати російських загарбників за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти щодня продовжують зазнавати в Україні суттєвих втрат. Українські захисники минулої доби ліквідували ще майже пів тисячі загарбників, і тепер загальна кількість знищених солдатів ворога з моменту повномасштабного вторгнення РФ становила 110 740.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків - 3066 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин - 6125 (+1) од.,
  • артилерійських систем - 2062 (+3) од.,
  • РСЗВ - 431 (+0) од.,
  • засоби ППО - 217 (+2) од.,
  • літаків - 285 (+0) од.,
  • вертольотів - 272 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0) од.,
  • крилаті ракети - 723 (+0) од.,
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4798 (+1) од.,
  • спеціальна техніка - 182 (+0) од.,

Дані уточнюються, додали у військовому командуванні.

У Генштабі ЗСУ 7 січня розповіли про втрати російських окупантів за добу (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ продовжує заходи щодо мобілізації для підтримки наступу та поповнення своїх втрат.

Так, перед цим, за 6 січня, авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А також українські військові провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті.

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