ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів за добу, - Генштаб

Російські окупанти щодня продовжують зазнавати в Україні суттєвих втрат. Українські захисники минулої доби ліквідували ще майже пів тисячі загарбників, і тепер загальна кількість знищених солдатів ворога з моменту повномасштабного вторгнення РФ становила 110 740.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ 7 січня розповіли про втрати російських окупантів за добу (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ продовжує заходи щодо мобілізації для підтримки наступу та поповнення своїх втрат.

Так, перед цим, за 6 січня, авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А також українські військові провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті.

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