ЗСУ провели контратаку в Бахмуті, а війська РФ намагаються наступати у Сватова: карти боїв

Українські військові провели успішну контратаку у Бахмуті, що дозволило відкинути окупантів у місті на 300 метрів. Війська РФ намагаються наступати в районі Сватового, щоб зменшити тиск на трасу Сватово-Кременна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Спроби настання окупантів у Луганській області

Війська РФ 5 січня продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватово-Кременна. ЗСУ відбили атаку російських військ у районі Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового).

Російські війська намагаються відкинути українські сили з позицій біля траси Р-66 (Святово-Кременна), найзапекліші бої йдуть біля Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної). Артилерія ЗСУ нині може блокувати всі пересування російських військ трасою.

Російські джерела стверджували, що 5 січня українські сили продовжували контрнаступальні операції у напрямах Сватова та Кремінна. ЗСУ також регулярно проводять нічні рейди за російськими позиціями в районі Куземівки (15 км на північний захід від Савтово), маючи намір виснажити окупантів.

ЗСУ успішно контратакували війська РФ у Бахмуті

Українські військові провели успішну контратаку у Бахмуті, тоді як російські війська продовжували наступальні операції навколо міста. Повідомляється, що українські військовослужбовці провели тактичну контратаку в Бахмуті і просунулися на 300 метрів у невстановленому районі, змусивши війська РФ залишити певні невказані позиції.

Російські джерела спростували це повідомлення і заявили, що їхня армія просунулась на північний схід і південь від Бахмуту і досягла успіхів у самому Бахмуті. Кадри з геолокацією, розміщені між 4 і 5 січня, показують, що російські війська зробили незначний поступ на південь від Бахмута в районі Досвідченого (3 км на південь від Бахмута) і Курдюмівки.

Російські сили продовжували наступальні операції на західній околиці Донецька 5 січня. На кадрах із геолокацією, опублікованих 5 січня, видно наслідки українського удару по базі чеченських бойовиків у Мар'їнці, а також видно, що російські війська займають обмежені позиції вздовж траси Донецьк-Запоріжжя на південно-західній околиці Донецька.

Окупанти зміцнюють свої позиції на лівобережжі Херсонської області

Війська РФ 5 січня продовжували діяти диверсійно-розвідувальними групами на річці Дніпро та зміцнюють позиції на лівобережжі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що окупанти утримують позиції на острові Великий Потьомкін на південний захід від міста Херсон у дельті Дніпра і що раніше 2 січня українські сили лише ненадовго висадилися на острові.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російським військовим об'єктам у тилових районах на півдні України. Так, з'явилося повідомлення про підрив складу ракет С-300 у Раденську Херсонської області, що знаходиться в межах досяжності української ствольної артилерії.

Міноборони РФ також підтвердило удар по Токмаку Запорізької області, але спростувало твердження про те, що російські війська використали госпіталь у Токмаку як військовий об'єкт.