ВСУ ликвидировали почти полтысячи оккупантов за сутки, - Генштаб

Российские оккупанты ежедневно продолжают нести в Украине существенные потери. Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще почти полтысячи захватчиков, а теперь общее количество уничтоженных солдат врага с момента полномасштабного вторжения РФ составило 110 740.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

В Генштабе ВСУ 7 января рассказали о потерях российских оккупантов за сутки (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ продолжает меры по мобилизации для поддержания наступления и восполнения своих потерь.

Так, перед этим, за 6 января, авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А также украинские военные провели успешную контратаку в Бахмуте, что позволило отбросить оккупантов в городе.

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