ЗСУ ліквідували ефектні танки-"сараї" росіян біля Костянтинівки (відео)

"Вчора росіяни вкотре намагались прорватись через наші бойові порядки під Іванопіллям на Костянтинівському напрямку, але воїни 28 ОМБр "обнулили" цю спробу. Цього разу ворог задіяв свої максимально "зашиті" танки-сараї та близько пʼятнадцяти штурмовиків", - зазначили у Угрупуванні військ "Схід".

Зазначається, що ще на підʼїзді до позицій ЗСУ окупантів зустріли щільним вогнем артилеристи 28 ОМБр. Потім за справу взялись екіпажі ББпС "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальйону, пілоти 2-го МБ "Libertas", 1-го батальйону, а також суміжні підрозділи.

Судячи з відео, зашиті танки довелось добре "поколупати", однак їх все ж спинили й спалили. А потім українські військові одного за одним вполювали розгублених російських штурмовиків.