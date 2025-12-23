ВСУ ликвидировали эффектные танки-"сараи" россиян возле Константиновки (видео)

"Вчера россияне в очередной раз пытались прорваться через наши боевые порядки под Иванопольем на Константиновском направлении, но воины 28 ОМБр "обнулили" эту попытку. На этот раз враг задействовал свои максимально "зашитые" танки-сараи и около пятнадцати штурмовиков", - отметили в Группировке войск "Восток".

Отмечается, что еще на подъезде к позициям ВСУ оккупантов встретили плотным огнем артиллеристы 28 ОМБр. Затем за дело взялись экипажи ББпС "Вспышка", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона, пилоты 2-го МБ "Libertas", 1-го батальона, а также смежные подразделения.

Судя по видео, зашитые танки пришлось хорошо "поковырять", однако их все же остановили и сожгли. А потом украинские военные одного за другим подстрелили растерянных российских штурмовиков.