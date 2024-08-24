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Росіяни ударили по інфраструктурі Сум: є потерпілі

Суми, Субота 24 серпня 2024 22:16
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Росіяни ударили по інфраструктурі Сум: є потерпілі Фото: росіяни обстріляли Суми (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні, 24 серпня, ракетою атакували Суми. В місті знайшли уламки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію та заяву начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.

"Сьогодні, 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - заявили в адміністрації.

Жителів міста закликали бути уважними та обережними, а також дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Фіксуємо уламки збитої ракети. На місці працюють всі відповідні служби", - повідомив Дрозденко.

Нагадаємо, що сьогодні кілька разів Україною ширилась повітряна тривога через небезпеку з боку РФ.

Також повідомлялось, що через дві хвилини після попередження Повітряних сил про небезпеку у Сумах було чути звук вибуху.

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