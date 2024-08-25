У Харкові та Чугуєві прогриміли вибухи через ворожий обстріл, є постраждалі
У Харкові у ніч проти 25 серпня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги, оголошеної в області. Місто Чугуїв також зазнало атаки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибух в районі міста Харків було чути близько 04.02. Мер закликав мешканців перебувати в безпечних місцях через повітряну атаку.
"У Харкові було чутно потужний вибух. Будьте обережні", - написав він у своєму Telegram.
Очільник ОВА просив жителів Харкова та району перебувати в укриттях.
"Окупанти завдають ударів", - додав чиновник.
Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ поінформували, що була зафіксована швидкісна ціль у Харківській області, яка рухалася курсом на південний захід.
Додамо, що військові о 03.39 розповіли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій!" - йшлося в повідомленні прес-служби Повітряних сил.
За даними моніторингових груп, попередньо йшлося про рух двох авіаційних ракет Х-59/69, які російські загарбники запустили під час цієї повітряної атаки.
Оновлено о 04.22: удар по Харкову та Чугуєву
Пізніше глава Харківскої ОВА розповів, що російські окупанти завдали ракетні удари по Харкову та Чугуєву.
"На цю хвилину постраждалих у Харкові не зафіксовано. За попередніми даними, у Чугуєві один постраждалий", - написав він у Telegram та додав, що дані оновлюються.
Оновлено о 04.38: пожежа і постраждалі у Харкові
Мер Харкова пізніше розповів, що внаслідок "прильоту" по Слобідському району міста горить приватний будинок.
"Екстрені служби працюють на місці удару", - додав він.
А в ОВА уточнили, що у Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.
Оновлено о 04.46: у Чугуєві дитина серед постраждалих
Як з'ясувалося пізніше, у Чугуєві серед постраждалих є дитина 4 років, у якої гостра реакція на стрес, й обійшлося без госпіталізації
Глава Харківської ОВА розповів, що росіяни завдали удару по приватному сектору. Він додав, що ще двом жінкам також надали допомогу на місці.
Оновлено о 05.10: кількість постраждалих у Харкові збільшилася
Як розповів керівник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові збільшилася кількість постраждалих до трьох людей.
Чиновник додав, що у Чугуєві відомо про чотирьох постраждалих, і вони "легкі".
Удари РФ по Харкову та області
Зазначимо, російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, наприклад, 9 серпня загарбники вдарили по Харкову, був пошкоджений заклад освіти.
Того ж дня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Внаслідок обстрілу були постраждалі.
Також повідомлялося, що в середині серпня російські війська атакували селище Золочів Харківської області. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них дитина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.