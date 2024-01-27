ЗСУ ліквідували більше 700 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 26 січня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 381 370 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 27.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські та російські війська наразі ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції в районі Кринок на східному березі Херсонської області.
Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.
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