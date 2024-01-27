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ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов в сутки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали еще 770 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 381 370 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 381 370 (+770) человек ликвидировано;
  • танков - 6271 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 9085 (+3) ед;
  • РСЗО - 972 (+0) ед;
  • средства ПВО - 660 (+0) ед;
  • самолетов - 331 (+0) ед;
  • вертолетов - 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7037 (+4) ед;
  • крылатые ракеты - 1845 (+0) ед;
  • корабли/катера - 23 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед;
  • специальная техника - 1433 (+8) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 27.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какова ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские и российские войска сейчас ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

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