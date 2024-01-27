ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 26 января, украинские военные ликвидировали еще 770 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 381 370 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 27.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские и российские войска сейчас ведут позиционные бои на многих участках фронта. ВСУ удерживают позиции в районе Крынок на восточном берегу Херсонской области.
Согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.
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