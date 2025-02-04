ЗСУ про Куп'янський напрямок: ворога вибито з передових позицій біля одного з населених пунктів

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 3 лютого, на фронті відбулось на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку відбулось 13 ворожих атак.

Як писав американський Інститут вивчення війни (ISW), тим часом росіяни активізували наступальні операції на північ від Куп'янська, але наразі невідомо чи існує загроза оточення, чи захоплення міста.

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