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ЗСУ про Куп'янський напрямок: ворога вибито з передових позицій біля одного з населених пунктів

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вогневого впливу Сил оборони, росіяни покинули передові позиції біля одного з населених пунктів Куп'янського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Згідно з даними ОСУВ, на напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районах: 

  • Петропавлівки; 
  • Нової Кругляківки; 
  • Загризового. 

"Більше того, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів", - додає ОСУВ. 

Згідно з даними розвідки, командування ворога, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 3 лютого, на фронті відбулось на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку відбулось 13 ворожих атак.

Як писав американський Інститут вивчення війни (ISW), тим часом росіяни активізували наступальні операції на північ від Куп'янська, але наразі невідомо чи існує загроза оточення, чи захоплення міста.

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