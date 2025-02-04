ВСУ о Купянском направлении: враг выбит с передовых позиций возле одного из населенных пунктов

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 3 февраля, на фронте состоялось на фронте состоялось 110 боевых столкновений. На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак.

Как писал американский Институт изучения войны (ISW), тем временем россияне активизировали наступательные операции к северу от Купянска, но пока неизвестно существует ли угроза окружения или захвата города.

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