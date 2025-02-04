ВСУ о Купянском направлении: враг выбит с передовых позиций возле одного из населенных пунктов

Вследствие огневого воздействия Сил обороны, россияне покинули передовые позиции возле одного из населенных пунктов Купянского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Согласно данным ОСГВ, на направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах:
"Более того, в результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов", - добавляет ОСГВ.
Согласно данным разведки, командование врага, угрожая расстрелом, пытается вернуть личный состав на позиции.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 3 февраля, на фронте состоялось на фронте состоялось 110 боевых столкновений. На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак.
Как писал американский Институт изучения войны (ISW), тем временем россияне активизировали наступательные операции к северу от Купянска, но пока неизвестно существует ли угроза окружения или захвата города.
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