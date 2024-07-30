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В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували

Вівторок 30 липня 2024 13:33
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В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували Фото: Андрій Коваленко, керівник "Центру п ротидії дезінформації" (facebook.com/elonrvmusk)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 30 липня, в мережі писали про захід ворога до Торецька, втім, це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

Зранку у мережі заявили про напружену ситуацію на Торецькому напрямку. Зазначалось, що росіяни, нібито, вже "перейшли в безпосередньо межі Торецька".

Коваленко, своєю чергою, спростував цю інформацію. За його словами, станом на 12:00 "інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності".

В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували

Фото: карта бойових дій станом на 29.07 (deepstatemap.live)

Ситуація на Торецькому напрямку

Як розповідав Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби, 29 липня, на Торецькому напрямку відбулось 19 боєзіткнень неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджував про те, що ворог перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру. Зокрема росіяни зменшили час підготовки живої сили.

Також 20 липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляли про просування ворога біля Сіверська, Торецька та Авдіївки.

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