ЗСУ контратакували окупантів у Бахмуті та західніше міста: карти боїв ISW

Луганський напрямок: вздовж лінії Сватове – Кремінна проходять позиційні бої

Війська РФ 22 березня провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове – Кремінна. За даними росЗМІ, окупанти провели наземні атаки в районі Ямполівки, Терного та Невського (за 17–19 км на північний захід від Кремінної) і вчинили наступ у напрямку Білогорівки. Також інший блогер заявив, що російські війська атакували Новоселівське (14 км на північний захід від Сватового) та Макіївку.

Інші російські джерела стверджували, що позиційні бої продовжуються і змін у лінії фронту Старобільського району не відбувається.

Донецький напрямок: ЗСУ розпочали низку контратак у Бахмуті та навколо нього

Окупанти продовжували вести наступальні операції в Бахмуті та його околицях 22 березня. Російські джерела стверджували, що окупанти очистили більшу частину промислової території у Бахмуті, мабуть, маючи на увазі промисловий комплекс АЗОМ на півночі міста.

Російське джерело також стверджувало, що бойовики ПВК "Вагнера" продовжували наступ у районі Горіхово-Василівки, Богданівки, а також на півдні Бахмута в районі Маріупольського цвинтаря. Відеозапис з геолокацією, опублікований 21 березня, показав, що бойовики ПВК трохи просувалися в південній частині Бахмута.

Пов'язаний із Кремлем блогер також стверджував, що найманці "Вагнера" відновили наступальні операції у напрямку Предтечино, нібито намагаючись просунутися до Костянтинівки (приблизно за 21 км на захід від Бахмута).

ЗСУ також проводять тактичні контратаки на північно-західній та південно-західній околицях Бахмута. Крім того, українські військові розпочали контратаку на захід від Бахмута, щоб послабити тиск на трасу Т0504 (Н-32).

Російські війська активізують наступальні дії у районі Авдіївки. Російські джерела стверджували, що окупанти атакують Авдіївку з двох напрямків: з боку Орлівки на півночі (приблизно за 12 км на північний захід від Авдіївки), щоб перерізати шляхи постачання українських військ, і з півдня через Дослідне (приблизно за 3 км від Авдіївки).

Південний напрямок: у Севастополі окупанти намагалися знищити українські дрони

Війська РФ нібито перехопили українські безпілотники неподалік окупованого Севастополя в Криму. На кадрах з геолокацією, знятих 22 березня, видно, що Росія, ймовірно, стріляла прямим наведенням по невідомому об'єкту (ймовірно, по морському безпілотнику) у воді біля Севастопольської бухти, за яким вибухнув у воді.

На інших кадрах, опублікованих 22 березня, нібито видно, як безпілотники атакують Севастополь. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що два моряки знищили троє українських безпілотників, націлених на російські військові об'єкти в окупованому Севастополі.

ЗСУ також продовжують розчищати смугу від 20 до 30 км. у невстановленому місці на східному березі річки Дніпро для захисту населення на західному березі від постійних обстрілів з боку РФ. Також українські сили знищили склад російських боєприпасів на Кінбурнській косі.