ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте и западнее города: карты боев ISW

Луганское направление: вдоль линии Сватово – Кременная проходят позиционные бои

Войска РФ 22 марта провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово – Кременная. По данным росСМИ, оккупанты провели наземные атаки в районе Ямполевки, Терного и Невского (в 17–19 км к северо-западу от Кременной) и совершили наступление в направлении Белогоровки. Также другой блогер заявил, что российские войска атаковали Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово) и Макеевку.

Другие российские источники утверждали, что позиционные бои продолжаются и изменений в линии фронта Старобельского района не происходит.

Донецкое направление: ВСУ начали ряд контратак в Бахмуте и вокруг него

Оккупанты продолжали вести наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 22 марта. Российские источники утверждали, что оккупанты очистили большую часть промышленной территории в Бахмуте, вероятно, имея в виду промышленный комплекс АЗОМ на севере города.

Российский источник также утверждал, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжали наступление в районе Орехово-Васильевки, Богдановки, а также на юге Бахмута в районе Мариупольского кладбища. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 21 марта, показала, что боевики ЧВК незначительно продвигались в южной части Бахмута.

Связанный с Кремлем блогер также утверждал, что наемники "Вагнера" возобновили наступательные операции в направлении Предтечино, якобы пытаясь продвинуться к Константиновке (примерно в 21 км к западу от Бахмута).

ВСУ также проводят тактические контратаки на северо-западной и юго-западной окраинах Бахмута. Кроме того, украинские военные начали контратаку к западу от Бахмута, чтобы ослабить давление на трассу Т0504 (Н-32).

Российские войска активизируют наступательные действия в районе Авдеевки. Российские источники утверждали, что оккупанты атакуют Авдеевку с двух направлений: со стороны Орловки на севере (примерно в 12 км к северо-западу от Авдеевки), чтобы перерезать пути снабжения украинских войск, и с юга через Опытное (примерно в 3 км от Авдеевки).

Южное направление: в Севастополе оккупанты пытались уничтожить украинские дроны

Войска РФ якобы перехватили украинские беспилотники недалеко от оккупированного Севастополя в Крыму. На кадрах с геолокацией, снятых 22 марта, видно, что Россия, вероятно, стреляла прямой наводкой по неопознанному объекту (вероятно, по морскому беспилотнику) в воде у Севастопольской бухты, за которым последовал взрыв в воде.

На других кадрах, опубликованных 22 марта, якобы видно, как беспилотники также атакуют Севастополь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два моряка уничтожили три украинских беспилотника, нацеленных на российские военные объекты в оккупированном Севастополе.

ВСУ также продолжают расчищать полосу от 20 до 30 км в неустановленном месте на восточном берегу реки Днепр для защиты населения на западном берегу от постоянных обстрелов со стороны РФ. Также украинские силы уничтожили склад российских боеприпасов на Кинбурнской косе.