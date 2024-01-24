ЗСУ в Херсонській області збили два безпілотники "Мерлін-ВР"

Збройні сили України сьогодні, 24 січня, збили в Херсонській області два російські розвідувальні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

Зазначається, що російські розвідувальні дрони "Мерлін-ВР" вдалося збити протягом дня.

Це результат роботи воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади.

"Мерлін-ВР"

Російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

Розробником є "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" зі Смоленська.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки (Донецька область) та вразили 7 районів зосередження особового складу противника.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація на фронті в Україні залишається важкою, зокрема, через брак боєприпасів, а також систем ППО та ракет до них. За його словами, зараз вона, можливо, навіть серйозніша, ніж була майже два роки тому.