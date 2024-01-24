ВСУ в Херсонской области сбили два беспилотника "Мерлин-ВР"
Вооруженные силы Украины сегодня, 24 января, сбили в Херсонской области два российских разведывательных дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
Отмечается, что российские разведывательные дроны "Мерлин-ВР" удалось сбить в течение дня.
Это результат работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.
"Мерлин-ВР"
Российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
Разработчиком является "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" из Смоленска.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки (Донецкая область) и поразили 7 районов сосредоточения личного состава противника.
А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте в Украине остается тяжелой, в частности, из-за нехватки боеприпасов, а также систем ПВО и ракет к ним. По его словам, сейчас она, возможно, даже более серьезная, чем была почти два года назад.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.