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ВСУ в Херсонской области сбили два беспилотника "Мерлин-ВР"

Херсонская область, Среда 24 января 2024 19:38
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ВСУ в Херсонской области сбили два беспилотника "Мерлин-ВР" Архивное фото: ВСУ в Херсонской области сбили два беспилотника "Мерлин-ВР" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 24 января, сбили в Херсонской области два российских разведывательных дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что российские разведывательные дроны "Мерлин-ВР" удалось сбить в течение дня.

Это результат работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

"Мерлин-ВР"

Российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Разработчиком является "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" из Смоленска.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки (Донецкая область) и поразили 7 районов сосредоточения личного состава противника.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте в Украине остается тяжелой, в частности, из-за нехватки боеприпасов, а также систем ПВО и ракет к ним. По его словам, сейчас она, возможно, даже более серьезная, чем была почти два года назад.

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