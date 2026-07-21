ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Чернігівсько-Київському напрямку, - Зеленський

За словами глави держави, він разом із виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою продовжив серію зустрічей із командирами армійських корпусів.

Цього разу участь у нараді взяли командири 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армійських корпусів, а також 30-го корпусу морської піхоти.

Під час зустрічі командири доповіли про ситуацію на своїх напрямках, активність російських військ, оцінку планів противника та можливості українських сил для протидії.

Захист Херсона, Нікополя та боротьба з дронами

Окрему увагу учасники приділили обороні Херсона, міст і громад Дніпропетровської області, зокрема Нікополя. Також ішлося про протидію російським дронам, додаткове забезпечення військ і посилення фронтової протиповітряної оборони.

Підготовка до можливих дій Росії на півночі

Крім того, Зеленському доповіли про підготовку до різних сценаріїв розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку.

"Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни", - зазначив глава держави.

Також під час наради обговорили потреби у посиленні фронтової ППО та визначили подальші кроки для продовження корпусної реформи у Збройних силах України.

Серія нарад із військовим командуванням

Нагадаємо, останніми днями президент Володимир Зеленський проводить серію нарад із військовим командуванням щодо ситуації на найскладніших ділянках фронту.

Після консультацій із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим він анонсував нові рішення для української армії.