У ЗСУ формують перший жіночий екіпаж перехоплювачів БПЛА: як потрапити і які вимоги

У Силах безпілотних систем ЗСУ формують перший жіночий екіпаж з перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Українок, які хочуть бути корисними в армії, запрошують долучитись до 427-го окремого полку "Рарог".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію військового підрозділу у Facebook.
У четвер, 19 червня, 427-й окремий полк безпілотних систем "Рарог" повідомив про "безпрецедентне рішення".
"Формуємо перший жіночий екіпаж", - наголосили військові.
Зазначається, що спробувати себе в екіпажі перехоплювачів БпЛА можуть українки, які:
"Поруч служитимуть посестри зі спільними цінностями та внутрішнім стержнем", - додали в полку.
З актуальними вакансіями у підрозділі пропонують ознайомитись за відповідним посиланням.
Варто зазначити, що серед обов'язків перехоплювача БпЛА (згідно з однією з опублікованих "Рарогом" вакансій) згадуються такі:
Уточнюється, що полк використовує великі дрони мультироторного типу (такі як "Вампір", "Кажан", Р-18, "Немезіс", "Хевішот"), виконуючи завдання дистанційного мінування, бомбардування супротивника, а також доставку провізії та боєкомплекту піхоті.
При цьому вимоги до кандидатів (кандидаток) на посаду перехоплювача є такими:
Перевагами стануть також: сертифікат пілота БпЛА та досвід військової служби за вибраною військово-обліковою спеціальністю (ВОС).
Батальйон "Рарог" розпочав свій шлях у квітні 2023 року - з роти у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила (військового з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ, що перебуває у складі оперативного командування "Захід").
Від моменту створення та до сьогоднішнього дня "Рарог" став надійною опорою української піхоти - адже "очима" військових стали дрони.
"На початку ми економили БК, літали максимум на 7 кілометрів і часто робили собі ж дорозвідку за допомогою дронів FPV. Сьогодні на нашому рахунку знищені танки, БМП, САУ, ЗРК, багато автомобільної техніки та особового складу окупантів", - повідомляється на офіційному сайті полку безпілотних систем.
Зазначається, що зараз "Рарог" має можливість:
"Наша країна першою у світі створила підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, і ми горді бути в числі перших", - наголосили в окрему полку.
Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ показали, як українські дрони-перехоплювачі полюють на безпілотники РФ.
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