В ВСУ формируют первый женский экипаж перехватчиков БПЛА: как попасть и каковы требования

Первый женский экипаж перехватчиков БпЛА: как присоединиться и каковы требования

В четверг, 19 июня, 427-й отдельный полк беспилотных систем "Рарог" сообщил о "беспрецедентном решении".

"Формируем первый женский экипаж", - подчеркнули военные.

Отмечается, что попробовать себя в экипаже перехватчиков БпЛА могут украинки, которые:

хотят быть, учитывая обстоятельства, полезными именно в армии;

готовы пройти отбор;

готовы много учиться.

"Рядом будут служить посестры с общими ценностями и внутренним стержнем", - добавили в полку.

С актуальными вакансиями в подразделении предлагают ознакомиться по соответствующей ссылке.

Публикация пресс-службы "Рарог" (скриншот: facebook.com/Rarog427)

Стоит отметить, что среди обязанностей перехватчика БпЛА (согласно одной из опубликованных "Рарогом" вакансий) упоминаются следующие:

обнаружение и уничтожение воздушного противника;

обслуживание и содержание в готовности к применению закрепленного вооружения;

выполнение боевых задач в составе подразделения;

совершенное освоение выбранной специальности;

участие в учениях и боевых действиях;

соблюдение воинской дисциплины.

Уточняется, что полк использует большие дроны мультироторного типа (такие как "Вампир", "Кажан", Р-18, "Немезис", "Хевишот"), выполняя задачи дистанционного минирования, бомбардировки противника, а также доставку провизии и боекомплекта пехоте.

При этом требования к кандидатам (кандидаткам) на должность перехватчика являются следующими:

готовность работать в зоне активных боевых действий;

полная пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;

дисциплинированность, организованность, умение работать в команде;

способность ориентироваться в меняющихся условиях боя и работать под давлением;

готовность постоянно учиться и развиваться.

Преимуществами станут также: сертификат пилота БпЛА и опыт военной службы по выбранной военно-учетной специальности (ВОС).

Основное про отдельный полк беспилотных систем "Рарог"

Батальон "Рарог" начал свой путь в апреле 2023 года - с роты в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (военного соединения механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ, находящегося в составе оперативного командования "Запад").

С момента создания и до сегодняшнего дня "Рарог" стал надежной опорой украинской пехоты - ведь "глазами" военных стали дроны.

"В начале мы экономили БК, летали максимум на 7 километров и часто делали себе же доразведку с помощью дронов FPV. Сегодня на нашем счету уничтоженные танки, БМП, САУ, ЗРК, много автомобильной техники и личного состава оккупантов", - сообщается на официальном сайте полка беспилотных систем.

Что стоит знать об отдельном полке "Рарог" (скриншот: rarog.in.ua)

Отмечается, что сейчас "Рарог" имеет возможность:

залетать на 20-40 километров во вражеский тыл;

постоянно вести разведку.

"Наша страна первой в мире создала подразделения беспилотных авиационных комплексов, и мы горды быть в числе первых", - подчернули в отдельном полку.