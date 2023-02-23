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ЗСУ не фіксують змін чисельності ворожих сил у прикордонних областях, - Наєв

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Четвер 23 лютого 2023 17:38
ЗСУ не фіксують змін чисельності ворожих сил у прикордонних областях, - Наєв Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники не спостерігають збільшення чисельності окупаційних військ у прикордонних областях. При цьому наші сили ППО перебувають у бойовій готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

"На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місцезнаходженні ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Система протиповітряної оборони у бойовій готовності", - сказав він.

Українські військові несуть бойову службу на всіх позиціях, що їм визначені.

Нагадаємо, у Генштабі оцінили можливість наступу на Україну з території Білорусі 24 лютого.

До того ж, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що масованої атаки російськими літаками на річницю вторгнення не буде.

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