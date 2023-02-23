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ВСУ не фиксируют изменений численности вражеских сил в приграничных областях, - Наев

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Четверг 23 февраля 2023 17:38
ВСУ не фиксируют изменений численности вражеских сил в приграничных областях, - Наев Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники не наблюдают увеличения численности оккупационных войск в приграничных областях. При этом наши силы ПВО находятся в боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и местонахождении вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло. Система противовоздушной обороны в боевой готовности", - сказал он.

Украинские военные несут боевую службу на всех определенных им позициях.

Напомним, в Генштабе оценили возможность наступления на Украину с территории Беларуси 24 февраля.

К тому же, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что массированной атаки российскими самолетами на годовщину вторжения не будет.

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