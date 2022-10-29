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ЗСУ за два дні знищили вісім арсеналів окупантів

Фото: ЗСУ за два дні ліквідували вісім російських складів зі зброєю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за два останні дні знищили вісім арсеналів окупантів із різним озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Крім того, сьогодні ввечері успішними діями артилеристів ЗСУ знищено російський склад з озброєнням та снарядами у Скадовському районі Херсонської області.

Раніше ми писали, що бійці одного з підрозділів Нацгвардії завдали удару по позиціях росіян на сході. Внаслідок чого знищено склад боєприпасів та чимало техніки.

Також повідомлялося, що внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадировців".

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