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ВСУ за два дня уничтожили восемь арсеналов оккупантов

Фото: ВСУ за два дня ликвидировали восемь российских складов с оружием (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за два последних дня уничтожили восемь арсеналов оккупантов с различным вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Кроме того, сегодня вечером успешными действиями артиллеристов ВСУ уничтожен российский склад с вооружением и снарядами в Скадовском районе Херсонской области.

Ранее мы писали, что бойцы одного из подразделений Нацгвардии Украины нанесли удар по позициям россиян на востоке. Вследствие чего уничтожен склад боеприпасов и немало техники.

Также сообщалось, что в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".

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ВСУВторжение России в УкраинуХерсонская область