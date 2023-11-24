ЗСУ дроном вдарили по автомобілю з росіянами і він загорівся (відео)
Сили оборони України виявили автомобіль росіян на полі бою і вдарили по ньому дроном. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
"Вогняна краса", - йдеться в повідомленні.
На відео можна побачити, як українські воїни за допомогою дрона атакували російський автомобіль з окупантами.
Від удару автомобіль загорівся, хоч і продовжив рух. Зазначається, що це результат роботи окремої президентської бригади ЗСУ.
Українські воїни знищують росіян
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових.
Протягом минулої доби, 23 листопада, українські воїни знищили близько 675 російських окупантів. Також серед втрат ворога ЗРК "Бук".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.