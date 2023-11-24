ВСУ дроном ударили по автомобилю с россиянами и он загорелся (видео)

Силы обороны Украины обнаружили автомобиль россиян на поле боя и ударили по нему дроном. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Огненная красота", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские воины с помощью дрона атаковали российский автомобиль с оккупантами.

От удара автомобиль загорелся, хоть и продолжил движение. Отмечается, что это результат работы отдельной президентской бригады ВСУ.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 24 ноября, составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных.

За прошедшие сутки, 23 ноября, украинские воины уничтожили около 675 российских оккупантов. Также среди потерь врага ЗРК "Бук".