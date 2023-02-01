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ЗСУ з дронів атакували позиції РФ та ліквідували частину окупантів (відео)

Фото: ЗСУ з дронів атакували позиції РФ та ліквідували частину окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові відстежили позиції росіян та за допомогою дрона атакували їх. Частину окупантів вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Росомахи-аеророзвідники працюють чітко і холоднокровно, передаючи ворогу неочікувані "привіти" з неба", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що українські військові скинули гранату в окоп з окупантами. Частину з цих росіян було ліквідовано.

Зазначається, що це результат роботи 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Нагадаємо, що Збройні сили України завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера" і знищили частину окупантів.

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

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