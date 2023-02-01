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ВСУ с дронов атаковали позиции РФ и ликвидировали часть оккупантов (видео)

Фото: ВСУ с дронов атаковали позиции РФ и ликвидировали часть оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные отследили позиции россиян и с помощью дрона атаковали их. Часть оккупантов удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Росомахи-аэроразведчики работают четко и хладнокровно, передавая врагу неожиданные "приветы" с неба", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что украинские военные сбросили гранату в окоп с оккупантами. Часть из этих россиян была ликвидирована.

Отмечается, что результат работы 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по наемникам ЧВК "Вагнера" и уничтожили часть оккупантов.

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

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