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Українські артилеристи знищили групу "вагнерівців" у полі (відео)

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 19:33
Українські артилеристи знищили групу "вагнерівців" у полі (відео) Фото: Українські артилеристи знищили групу "вагнерівців" у полі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера" і знищили частину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Кадри майстерного зменшення кількості особового складу ПВК "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 45 окремої артилерійської бригади.

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили штурмову колону окупантів на сході. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

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