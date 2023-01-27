Українські артилеристи знищили групу "вагнерівців" у полі (відео)

Збройні сили України завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера" і знищили частину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що це результат роботи 45 окремої артилерійської бригади.

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили штурмову колону окупантів на сході. Це сталося поблизу Водяного Донецької області.

Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.

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