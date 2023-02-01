ЗСУ з дронів атакували позиції РФ та ліквідували частину окупантів (відео)

Фото: ЗСУ з дронів атакували позиції РФ та ліквідували частину окупантів (GettyImages)

Українські військові відстежили позиції росіян та за допомогою дрона атакували їх. Частину окупантів вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Росомахи-аеророзвідники працюють чітко і холоднокровно, передаючи ворогу неочікувані "привіти" з неба", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, що українські військові скинули гранату в окоп з окупантами. Частину з цих росіян було ліквідовано. Зазначається, що це результат роботи 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.