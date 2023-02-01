ЗСУ з дронів атакували позиції РФ та ліквідували частину окупантів (відео)
Українські військові відстежили позиції росіян та за допомогою дрона атакували їх. Частину окупантів вдалося знищити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.
"Росомахи-аеророзвідники працюють чітко і холоднокровно, передаючи ворогу неочікувані "привіти" з неба", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, що українські військові скинули гранату в окоп з окупантами. Частину з цих росіян було ліквідовано.
Зазначається, що це результат роботи 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Нагадаємо, що Збройні сили України завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера" і знищили частину окупантів.
Збройні сили України зафіксували позиції окупантів та завдали по ним артилерійського удару. Внаслідок цього частина росіян була знищена.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.