UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ дронами за шість годин знищили п'ять одиниць ворожої техніки: відео

Фото: ЗСУ ліквідували 5 одиниць російської техніки (facebook.com 831 бригада тактичної авіації)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України ліквідували п'ять одиниць техніки оккупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

За даними командувача Сухопутних військ ЗСУ, вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО "А" та аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого".

"За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки - дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ", - повідомив Сирський.

Ситуація під Бахмутом

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 серпня повідомила, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута. За тиждень вони звільнили там 3 квадратні кілометри, а загальна деокупована площа тепер становить 40 квадратних кілометрів.

За останніми даними Генштабу, українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України