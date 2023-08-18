ЗСУ дронами за шість годин знищили п'ять одиниць ворожої техніки: відео

За даними командувача Сухопутних військ ЗСУ, вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО "А" та аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого".

"За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки - дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ", - повідомив Сирський.

Ситуація під Бахмутом

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 серпня повідомила, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута. За тиждень вони звільнили там 3 квадратні кілометри, а загальна деокупована площа тепер становить 40 квадратних кілометрів.

За останніми даними Генштабу, українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

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