Маляр про ситуацію на фронті: ЗСУ звільняють Урожайне та просуваються під Бахмутом

Українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне, а також просуваються у Бахмутському районі. При цьому окупанти намагаються атакувати на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram .

Безуспішний наступ окупантів

За словами Маляр, ворог зараз намагається вести постійні атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках, але наші захисники їх відбивають.

Зокрема, окупанти на Куп'янському напрямку посилюють мінування вздовж кордону з Україною і шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

Водночас на Лиманському напрямку росіяни продовжують штурми з метою витіснення наших військ у районі Серебрянського лісу в Донецькій області, але безуспішно.

Наступ росіян фіксують також на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Вони хочуть встановити повний контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку.

"Наші захисники не дають ворогові реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена та складна", - уточнила Маляр.

Просування ЗСУ

За словами заступника міністра оборони, наші захисники продовжують наступ у районі Бахмута. За тиждень вони звільнили там 3 квадратні кілометри, а загальна деокупована площа тепер становить 40 квадратних кілометрів.

Також ЗСУ досягли успіху на південь і на південний схід від села Старомайорське, вони закріплюються на досягнутих рубежах.

"Під час наступальних дій Сили оборони таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне ", - додала чиновниця.

​​​ ​​Фото: Урожайне на карті (натисніть, щоб збільшити)

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли досягти успіху на південному сході, де деокупували низку населених пунктів.

Наприклад, 27 липня їм вдалося звільнити від ворога Старомайорське.

Також українські воїни просувалися під Бахмутом. Там вони зайняли панівні висоти та взяли місто під вогневий контроль.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував тих, хто незадоволений "повільним" настанням наших захисників.