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ВСУ дронами за шесть часов уничтожили пять единиц вражеской техники: видео

Фото: ВСУ ликвидировали 5 единиц российской техники (facebook.com 831 бригада тактической авиации)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали пять единиц техники оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По данным командующего Сухопутными войсками ВСУ, удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".

"За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, корректировавших глаза 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники - две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ", - сообщил Сырский.

Ситуация под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 августа сообщила, что ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута. За неделю они освободили там 3 квадратных километра, а общая деоккупированная площадь теперь составляет 40 квадратных километров.

По последним данным Генштаба, украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.

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