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ЗСУ дронами за шість годин знищили п'ять одиниць ворожої техніки: відео

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Бахмут, П'ятниця 18 серпня 2023 22:27
ЗСУ дронами за шість годин знищили п'ять одиниць ворожої техніки: відео Фото: ЗСУ ліквідували 5 одиниць російської техніки (facebook.com 831 бригада тактичної авіації)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України ліквідували п'ять одиниць техніки оккупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

За даними командувача Сухопутних військ ЗСУ, вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО "А" та аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого".

"За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки - дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ", - повідомив Сирський.

Ситуація під Бахмутом

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 серпня повідомила, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута. За тиждень вони звільнили там 3 квадратні кілометри, а загальна деокупована площа тепер становить 40 квадратних кілометрів.

За останніми даними Генштабу, українські захисники продовжують наступальні дії на заході Донецької області та поблизу Бахмута. Наші воїни мають локальні успіхи.

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