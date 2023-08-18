ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ дронами за шесть часов уничтожили пять единиц вражеской техники: видео

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Бахмут, Пятница 18 августа 2023 22:27
ВСУ дронами за шесть часов уничтожили пять единиц вражеской техники: видео Фото: ВСУ ликвидировали 5 единиц российской техники (facebook.com 831 бригада тактической авиации)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали пять единиц техники оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По данным командующего Сухопутными войсками ВСУ, удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".

"За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, корректировавших глаза 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники - две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ", - сообщил Сырский.

Ситуация под Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 августа сообщила, что ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута. За неделю они освободили там 3 квадратных километра, а общая деоккупированная площадь теперь составляет 40 квадратных километров.

По последним данным Генштаба, украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов, - Белый дом
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне