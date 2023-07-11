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ЗСУ дотримуються тактики: за тиждень знищили рекордну кількість артсистем росіян, - експерт

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Вівторок 11 липня 2023 11:41
ЗСУ дотримуються тактики: за тиждень знищили рекордну кількість артсистем росіян, - експерт Ілюстративне фото: ЗСУ знищили рекордну кількість артсистем росіян за тиждень (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Єлизавета Драбкіна
Експерт: Владислав Селезньов

Українські військові за минулий тиждень знищили рекордну кількість артилерійських систем російських окупантів.

Про це військовий експерт Владислав Селезньов повідомив у коментарі РБК-Україна.

Військовий експерт пропонує оцінювати втрати російських військових в динаміці. Так, він звернув увагу на те, що за тиждень було ліквідовано майже 4500 окупантів, знищено 26 танків, 58 бойових бронемашин та до 119 артилерійських систем.

Селезньов підкреслив, що знищення 119 артилерійських систем за тиждень є рекордом для ЗСУ.

"Про що це говорить? Про те, що наші продовжують дотримуватися своєї тактики першого етапу контрнаступу - руйнування бойових можливостей путінських військ. Очевидно, чим більше артилерії, танків та бронетехніки ми їм спалимо, тим менше клопоту вони нам завдадуть у перспективі", - сказав він.

Втрати Росії у війні

За даними українського Генштабу, лише за минулий день наші військові знищили 5 артилерійських систем противника. При цьому з початку повномасштабної війни росіяни втратили 4371 артсистем.

Окрім того, вчора українські захисники ліквідували ще 400 окупантів, а з 4 лютого у лавах армії РФ поменшало на 234 480 військових.

Окрім того, у Міноборони повідомляли, що співвідношення втрат серед українських та російських бійців на півдні становить 1 до 5,3.

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