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ВСУ придерживаются тактики: за неделю уничтожили рекордное количество артсистем россиян, - эксперт

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Вторник 11 июля 2023 11:41
ВСУ придерживаются тактики: за неделю уничтожили рекордное количество артсистем россиян, - эксперт Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили рекордное количество артсистем россиян за неделю (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Елизавета Драбкина
Эксперт: Владислав Селезнев

Украинские военные за прошлую неделю уничтожили рекордное количество артиллерийских систем российских оккупантов.

Об этом военный эксперт Владислав Селезнев сообщил в комментарии РБК-Украина.

Военный эксперт предлагает оценивать потери российских военных в динамике. Так, он обратил внимание на то, что за неделю было ликвидировано около 4500 оккупантов, уничтожено 26 танков, 58 боевых бронемашин и до 119 артиллерийских систем.

Селезнев подчеркнул, что уничтожение 119 артиллерийских систем за неделю является рекордом для ВСУ.

"О чем это говорит? О том, что наши продолжают соблюдать свою тактику первого этапа контрнаступления - разрушение боевых возможностей путинских войск. Очевидно, чем больше артиллерии, танков и бронетехники мы им сожжем, тем меньше хлопот они нам доставят в перспективе", - сказал он.

Потери России в войне

По данным украинского Генштаба, только за прошлый день наши военные уничтожили пять артиллерийских систем противника. При этом с начала полномасштабной войны россияне потеряли 4371 артсистем.

Кроме того, вчера украинские защитники ликвидировали еще 400 оккупантов, а с 4 февраля в рядах армии РФ стало меньше на 234 480 военных.

Кроме того, в Минобороны сообщали, что соотношение потерь среди украинских и российских бойцов на юге составляет 1 к 5,3.

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