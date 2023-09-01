В Білому домі заявили про "помітний успіх" ЗСУ на південному фронті

Відповідаючи на запитання про критику щодо того, що наступ ЗСУ на півдні країни проти окупаційних російських військ не просунувся значно за три місяці, Джон Кірбі визнав, що боротьба йшла повільніше, ніж сподівалася сама Україна.

"Тим не менш, за останні 72 години або близько того ми відзначили деякий помітний прогрес українських збройних сил на цьому південному напрямку", - сказав Кірбі журналістам.

Він також додав, що ЗСУ домоглися певного успіху в районі другої лінії оборони Росії.

Що ще говорять про наступ ЗСУ

"Останніми днями західні аналізи бойових дій засвідчили, що українські війська прорвали російські рубежі на кілька кілометрів між селами Роботине і Вербове в Запорізькій області", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що метою України є просування прямо на південь до Азовського моря, відрізавши таким чином Росії сухопутний доступ до окупованого Криму. Але російські війська встановили довгі і глибокі бар'єри на місцевості, зокрема танкові пастки, мінні поля та інші засоби захисту, щоб уповільнити просування України.

Кірбі сказав, що багато хто бачив критику з боку анонімних чиновників, яка, відверто кажучи, не допомагає в наступі.

"Будь-який об'єктивний спостерігач, який стежить за цим контрнаступом, не зможе заперечувати, що зараз вони домоглися прогресу", - додав Кірбі.

Наступ ЗСУ

Сьогодні речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують успішно просуватися на Мелітопольському напрямі, зокрема, на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Про успіх ЗСУ на Мелітопольському напрямку повідомляли і в ранковому зведенні Генштабу. Крім того, за даними Інституту вивчення війни ЗСУ відбили спроби російських окупантів контратакувати в районах Бахмута і стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.