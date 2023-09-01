В Белом доме заявили о "заметном успехе" ВСУ на южном фронте

Отвечая на вопрос о критике относительно того, что наступление ВСУ на юге страны против оккупационных российских войск не продвинулось значительно за три месяца, Джон Кирби признал, что борьба шла медленнее, чем надеялась сама Украина.

"Тем не менее, за последние 72 часа или около того мы отметили некоторый заметный прогресс украинских вооруженных сил на этом южном направлении", - сказал Кирби журналистам.

Он также добавил, что ВСУ добились определенного успеха в районе второй линии обороны России.

Что еще говорят о наступлении ВСУ

"В последние дни западные анализы боевых действий показали, что украинские войска прорвали российские рубежи на несколько километров между селами Роботино и Вербово в Запорожской области", - говорится в материале.

Издание пишет, что целью Украины является продвижение прямо на юг к Азовскому морю, отрезав таким образом России сухопутный доступ к оккупированному Крыму. Но российские войска установили длинные и глубокие барьеры на местности, в частности танковые ловушки, минные поля и другие средства защиты, чтобы замедлить продвижение Украины.

Кирби сказал, что многие видели критику со стороны анонимных чиновников, которая, откровенно говоря, не помогает в наступлении.

"Любой объективный наблюдатель, который следит за этим контрнаступлением, не сможет отрицать, что сейчас они добились прогресса", - добавил Кирби.

Наступление ВСУ

Сегодня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают успешно продвигаться на Мелитопольском направлении, в частности, на участке Новоданиловка - Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении сообщали и в утренней сводке Генштаба. Кроме того, по данным Института изучения войны ВСУ отразили попытки российских оккупантов контратаковать в районах Бахмута и сдерживают давление врага на Сватовском направлении. Также бойцы ВСУ продолжают продвигаться на юге страны во время наступательных операций.