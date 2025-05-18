ЗСУ не допустили прориву ворога через кордон на Харківщині

Українські військові зірвали спробу ворога перетнути державний кордон України у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
За словами військових, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового.
"Нівельовано спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки", - сказано у повідомленні.
Строївка - це село у Харківській області, яке розташоване неподалік кордону України з Російською Федерацією.
Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.
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