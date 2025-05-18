ЗСУ не допустили прориву ворога через кордон на Харківщині

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

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