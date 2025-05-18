ВСУ не допустили прорыва врага через границу на Харьковщине

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 167 боевых столкновений.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.