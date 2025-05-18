ВСУ не допустили прорыва врага через границу на Харьковщине

Украинские военные сорвали попытку врага пересечь государственную границу Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По словам военных, на Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Богуславки и Загрызово.
"Нивелирована попытка пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки", - сказано в сообщении.
Строевка - это село в Харьковской области, которое расположено недалеко от границы Украины с Российской Федерацией.
Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 167 боевых столкновений.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.
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