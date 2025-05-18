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ВСУ не допустили прорыва врага через границу на Харьковщине

Иллюстративное фото: ВСУ не допустили прорыва врага через границу на Харьковщине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные сорвали попытку врага пересечь государственную границу Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По словам военных, на Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы вблизи Богуславки и Загрызово.

"Нивелирована попытка пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки", - сказано в сообщении.

Строевка - это село в Харьковской области, которое расположено недалеко от границы Украины с Российской Федерацией.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 167 боевых столкновений.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

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