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РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій

Неділя 18 травня 2025 08:19
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РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї ліній фронту було зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснили 4735 обстрілів, зокрема 122 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Бунякине Сумської області; Куп’янськ Харківської області;
  • Березове Дніпропетровської області;
  • Куртівка, Костянтинівка, Білицьке, Яблунівка, Новопіль Донецької області;
  • Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області;
  • Миколаївка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Сіверському напрямку в районах Білогорівки та Верхньокам’янського противник десять разів атакував позиції наших військ.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Краматорському напрямку зафіксовано вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в бік Комара.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії - успіху не мав.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема три - з реактивних систем залпового вогню.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
РФ атакує всю лінію фронту: Генштаб оновив карти бойових дій
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

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