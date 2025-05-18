ua en ru
Нд, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Війська РФ втратили за добу понад 1100 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Неділя 18 травня 2025 07:45
UA EN RU
Війська РФ втратили за добу понад 1100 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минуту добу, з 17 на 18 травня, втрати армії РФ у війні проти України склали 1130 солдатів. Також ЗСУ знищили 38 артсистем і 91 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 973 730 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 832 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 557 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 27 980 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1 387 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 167 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 385 (+107) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 900 (+91) од.;
  • спеціальної техніки - 3 892 од.

Війська РФ втратили за добу понад 1100 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 17 травня на фронті протягом доби відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільш активно ворог намагався атакувати на Покровському напрямку.

Зокрема, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Українські захисники на той час відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжувалися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Генштаб ВСУ Російська Федерація
NEWS
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну