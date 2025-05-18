Війська РФ втратили за добу понад 1100 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За минуту добу, з 17 на 18 травня, втрати армії РФ у війні проти України склали 1130 солдатів. Також ЗСУ знищили 38 артсистем і 91 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 17 травня на фронті протягом доби відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільш активно ворог намагався атакувати на Покровському напрямку.

Зокрема, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Українські захисники на той час відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжувалися.

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