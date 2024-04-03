UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за допомогою робота "Динамо" підклали вибухівку на позиції росіян (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ за допомогою робота "Динамо" підклали вибухівку на позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські воїни за допомогою наземного робота змогли підкласти вибухівку на позиції росіян та ліквідувати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

Як розповіли у відомстві, військові використали наземний робот з позивним "Динамо".

"Він регулярно підкладає на позиції росіян різноманітні сюрпризи з феєрверками - працює 23 окремий стрілецький батальйон у складі 63 бригади", - підписано відео.

ЗСУ використовує роботів на фронті

Раніше українські військові показали, як використовують на фронті автоматичні роботизовані системи. Завдяки такому комплексу на позиції було доставлено боєприпаси.

Пізніше українські воїни за допомогою робота-камікадзе підірвали важливий міст під Бахмутом у Донецькій області. Це ускладнило логістику росіян.

Також у ЗСУ розповідали, що тестують на фронті універсальний наземний робот SIRKO, який допомагає бійцям перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ