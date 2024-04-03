RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ с помощью робота "Динамо" подложили взрывчатку на позиции россиян (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ с помощью робота "Динамо" подложили взрывчатку на позиции россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские воины с помощью наземного робота смогли подложить взрывчатку на позиции россиян и ликвидировать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

Как рассказали в ведомстве, военные использовали наземный робот с позывным "Динамо".

"Он регулярно подкладывает на позиции россиян разнообразные сюрпризы с фейерверками – работает 23 отдельный стрелковый батальон в составе 63 бригады", – подписано видео.

ВСУ использует роботов на фронте

Ранее украинские военные показали, как используются на фронте автоматические роботизированные системы. Благодаря такому комплексу на позиции были доставлены боеприпасы.

Позже украинские воины с помощью робота-камикадзе взорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян.

Также в ВСУ рассказывали, что тестируют на фронте универсальный наземный робот SIRKO, помогающий бойцам перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеКонтрнаступление ВСУ