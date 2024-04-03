ВСУ с помощью робота "Динамо" подложили взрывчатку на позиции россиян (видео)

Как рассказали в ведомстве, военные использовали наземный робот с позывным "Динамо".

"Он регулярно подкладывает на позиции россиян разнообразные сюрпризы с фейерверками – работает 23 отдельный стрелковый батальон в составе 63 бригады", – подписано видео.

ВСУ использует роботов на фронте

Ранее украинские военные показали, как используются на фронте автоматические роботизированные системы. Благодаря такому комплексу на позиции были доставлены боеприпасы.

Позже украинские воины с помощью робота-камикадзе взорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян.

Также в ВСУ рассказывали, что тестируют на фронте универсальный наземный робот SIRKO, помогающий бойцам перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

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