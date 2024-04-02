Порушили логістику окупантів. ЗСУ під Бахмутом підірвали міст за допомогою робота (відео)

Архівне фото: ЗСУ під Бахмутом підірвали міст за допомогою робота (t.me zedigital)

Українські воїни за допомогою робота-камікадзе підірвали важливий міст під Бахмутом у Донецькій області. Це ускладнило логістику росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Працює наземний робот-камікадзе Ratel S", - йдеться в повідомленні міністра. За його словами, захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян. Федоров додав, що Ratel S - це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, яка несе протитанкові міни або бойовий модуль. За словами міністра, він працює дистанційно, а отже, оператор із безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж. Ситуація на фронті