ЗСУ за допомогою HIMARS ліквідували ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С" (відео)

За даними військових, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г".

Оператори ССО визначили координати ворожих цілей і навели по них вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Внаслідок вогневого ураження "Мста-С" знищено, "Торнадо-Г" пошкоджено і не підлягає відновленню", - повідомили в ЗСУ.

Зауважимо, що САУ та РСЗВ призначено для знищення техніки, зокрема важкої, живої сили, руйнування польових фортифікаційних споруд, перешкоджання маневрам противника вглибині його оборони.

Втрати росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 12 артсистем та 13 ББМ.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.